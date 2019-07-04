"أحاديث تجري من وراء ظهر موسكو والرياض"، عنوان مقال آنّا كوروليوفا، في "إكسبرت أونلاين"، حول الاعتراض على تأثير روسيا في قرارات منظمة أوبك.

وجاء في المقال: مدد وزراء دول أوبك في فيينا تقييد إنتاج النفط لمدة تسعة أشهر أخرى .. وفي الوقت نفسه، لم يرحب جميع أعضاء المنظمة بتزايد تأثير موسكو على سياسة الكارتل.

وقد سبق أن تحدث الزعيم الروسي فلاديمير بوتين ببيان عن الحاجة إلى تمديد الاتفاق في قمة مجموعة العشرين في أوساكا. وبعد محادثات مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان آل سعود، أعلن عن فترة تمديد مفضلة (من ستة إلى تسعة أشهر) مع (الحفاظ على الحصص السابقة). وتبين، في وقت لاحق في فيينا، أن موقف موسكو والرياض بشأن الحاجة إلى تمديد الحصص تدعمه غالبية الدول الـ 24 المشاركة.

ومع ذلك، وصف وزير النفط الإيراني بيجن نمدار زنغنه طبيعة اتخاذ القرارات بالأحادية، ورأى فيها خطر انهيار الكارتل. فقال: "ليس لدي أي شيء ضد تمديد تخفيضات الإنتاج. مشكلة أوبك الرئيسية هي اتخاذ القرارات بصورة فردية. هذا تهديد كبير. أوبك تموت بسبب ذلك".

فيما قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح: "أعتقد بأن نفوذ روسيا يجب أن يكون موضع ترحيب. روسيا مصدر مهم. وأعتقد بأن روسيا تتصرف باحترام شديد تجاه الأعضاء الآخرين. ولا أحد في أوبك يملي على الآخرين ما يجب القيام به، بما في ذلك روسيا".

في الوقت نفسه، تغيرت أسعار النفط بشكل طفيف بعد أنباء أوبك، وعادت إلى التراجع صباح الثلاثاء، فعلى سبيل المثال، انخفضت العقود الآجلة لشهر أغسطس بنسبة 0.19 % إلى 58 دولار.

ويوضح خبير المركز المالي الدولي، حيدر غسانوف، أننا لم نشهد زيادة حادة في أسعار النفط لسببين: فأولاً، في قمة مجموعة العشرين، وافقت روسيا قبل الأوان على خفض إنتاج النفط مع دول أوبك، وفق الحجم السابق البالغ 1.2 مليون برميل يوميا؛ وثانياً، هناك مخاوف من أن تباطؤا اقتصاديا عالميا قد يحدث على خلفية الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الطاقة. تجدر الإشارة أيضا إلى أن تخفيض إنتاج النفط من قبل بلدان أوبك مستمر منذ أكثر من عامين، وهذا السيناريو يفقد قوته تدريجيا.

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