تحت العنوان أعلاه، كتبت أنّا كويوليوفا، في "إكسبرت أونلاين"، حول قدرة الولايات المتحدة على تعطيل أي قرار في صندوق النقد الدولي، وضرورة تغيير ذلك.

وجاء في المقال: كما أعلن الرئيس الروسي في الاجتماع الثلاثي لقادة روسيا والهند والصين، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا، يتعين على العالم الحفاظ على الدور العالمي لمنظمة التجارة العالمية كهيكل تجاري أساسي، لكنه يحتاج أيضا إلى إصلاح صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يمكن أن تفعله روسيا والهند والصين معا.

وأشار (بوتين) إلى أن تعاون الدول الثلاث على نطاق واسع "يمكن أن يشكّل مثالا على إنشاء نظام عالمي حديث متعدد الأقطاب يتسم بالإنصاف، لا يقبل الحمائية والسياسات الانفرادية والعقوبات غير المشروعة". وكما أعلن فلاديمير بوتين، فإن تنسيق العواصم الثلاث المداخل إلى أهم القضايا المتعلقة بأنشطة المنظمات الدولية الرئيسية، مثل الأمم المتحدة، وبريكس، ومنظمة شانغهاي للتعاون، ومجموعة العشرين، في شكل ثلاثة مؤتمرات إقليمية، يجلب عوائد جيدة.

وفي الصدد، قال محلل ألور بروكر، أليكسي أنطونوف، إن صندوق النقد الدولي برز في العام 1945 كحل للمشاكل الاقتصادية بعد الحرب، وكان من الضروري الحفاظ على نظام بريتون وودز لتسعير العملات. وهكذا، تكون قد مرت 75 سنة على إنشائه، ولذلك ألمح الرئيس (بوتين) عن حق إلى ضرورة مراجعة نتائج عمله.

فأولاً، يتم اتخاذ جميع القرارات في صندوق النقد الدولي بأغلبية 85% من الأصوات، فيما للولايات المتحدة وحدها حوالي 17% من الأصوات. أي أن هذا البلد له الحق في تعطيل أي مبادرات. يمكن القول إن الولايات المتحدة تسيطر على أجندة صندوق النقد الدولي، وهذا ينتهك بشكل كبير مبدأ التعددية القطبية الذي يتحدث عنه الرئيس. على سبيل المقارنة، تمتلك روسيا فقط 2.7% من الأصوات، فيما درجة تأثيرها في الأجندة السياسية العالمية أعلى بكثير.

وغالباً ما يدعم الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة. وفي الواقع، يقومان معا بقمع البقية، وفقا لأنطونوف. وإذا لم تتفق مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فلا يمكنك المراهنة على نجاح مبادرتك على الإطلاق، على الرغم من تحالف روسيا والهند والصين، الذي يمثل جزءا كبيرا من سكان العالم، لا يقل أهمية عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لذلك، فإن أهم شيء في أي إصلاح محتمل هو ضمان توزيع أكثر عدلاً للأصوات في صندوق النقد الدولي.

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