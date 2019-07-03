تركيا انتزعت مواطنيها من المشير حفتر

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا ويليزافيتا ناعوموفا، في "كوميرسانت"، عن دخول تركيا النشط على خط الأحداث في ليبيا، وكيف غيّرت معركة غريان مجرى الأحداث.

وجاء في المقال: أمر القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بمهاجمة السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية، وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات التركية واحتجاز جميع المواطنين الأتراك في الأراضي الخاضعة لسيطرته. يعود غضب المشير إلى فقدان مدينة مهمة استراتيجياً في ضواحي طرابلس. وقد تم تنفيذ أمر المشير الميداني حرفياً. ففي اليوم التالي، تم اعتقال ستة مواطنين أتراك. وعلى الرغم من أن إطلاق سراحهم جاء بعد تهديدات أنقرة بمهاجمة مواقع الجيش الوطني الليبي، إلا أن النزاع بين تركيا والمشير لا يزال قائماً.

وفي الصدد، قال خبير المجلس الروسي للشؤون الدولية، كيريل سيمينوف، لـ"كوميرسانت": "في السابق، كانت تركيا تتصرف بحذر أكبر. أمّا الآن، بعد أن خسر أردوغان اسطنبول، فإنه يحتاج إلى استعراض انتصارات في السياسة الخارجية. من بينها وقف هجوم القوات الحكومية على إدلب في سوريا والآن غريان".

من ناحية أخرى، في رأي سيمونوف، فإن تصريحات أنقرة "عذر مناسب لخليفة حفتر لتبرير الهزيمة أمام أنصاره ورعاته". كما أشار إلى أن تركيا وقطر راهنتا منذ البداية على طرابلس، في حين أن الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية أنشأت حرفيا "مشروع حفتر" لمواجهة مصالح أنقرة والدوحة.

أما الخبراء الذين قابلتهم "كوميرسانت" فمتأكدون من أن قوات السراج بعد النصر في غريان، لن تحاور خليفة حفتر. والمشير نفسه يهدد بمواصلة الهجوم على طرابلس. لكن الوسطاء المشاركين في حل النزاع واثقون من أن المعركة الأخيرة غيرت ميزان القوى في ليبيا.

وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، خلال محادثاته في روما مع وزير الخارجية الإيطالي، إنزو موافيرو ميلانيزي: "نرى عودة إلى مناقشة العملية السياسية، وهو موضوع كان من المحرمات قبل بضعة أسابيع". ولم يستبعد سلامة أن يناقَش الموضوع الليبي خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقررة هذا الأسبوع إلى روما.

فيما قال رئيس مجموعة الاتصال الروسية في ليبيا، ليف دينغوف، لـ"كوميرسانت": "موقف موسكو من ليبيا، لم يتغير. لا يمكن حل النزاع إلا من خلال الحوار. أمّا إلقاء اللوم في فشل طرف أو آخر في النزاع على لاعبين خارجيين فطريقة غير مثمر للحوار".

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