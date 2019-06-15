قطر تتربع على عرش الغاز وعلى روسيا فعل شيء

"إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن تتقلص بشدة"، عنوان مقال آنّا كوروليوفا، في "إكسبرت أونلاين"، عن حاجة روسيا إلى العمل أكثر في اتجاه تسييل الغاز.

وجاء في المقال: هناك طلب على الغاز الطبيعي المسال الروسي في السوق العالمية. وأما الطلب الأكبر عليه، فيلاحظ في بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

لا تزال قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا(32 %)، والجزائر ونيجيريا تشتركان في المركزين الثاني والثالث (17 %) لكل منهما، فيما روسيا، في المرتبة الرابعة بنسبة (10 %)، تليها النرويج (6 %). وتحتل الولايات المتحدة المرتبة السادسة بحصة 5 %.

وقد علق الخبير غينادي نيكولاييف من أكاديمية الإدارة المالية والاستثمارية على هذه الإحصاءات، بالقول إن روسيا بدأت تستثمر في الغاز الطبيعي المسال في الآونة الأخيرة، وسجلت تقدما ملحوظا: ففي حين كانت حصة البلاد في السوق الأوروبية، في العام 2017 تمثل 4 % فقط، فإنها بلغت 10 % في العام 2018. وليس أمام موسكو سوى تطوير اتجاهات جديدة. فعلى الرغم من النمو المتوقع في استهلاك الوقود في الاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة، تتوقع معظم وكالات الخبرة انخفاضا في إمدادات روسيا، من 200 مليار متر مكعب الحالية إلى حوالي 130 مليار متر مكعب، بحلول العام 2040.

للوهلة الأولى، قد تبدو هذه الحسابات غريبة، لأن شركة غازبروم تحطم، عاما بعد آخر، الأرقام القياسية في حجم الصادرات. ومع ذلك، بحسب نيكولاييف، من المهم ملاحظة أن الشركة استطاعت تحقيق هذه النتائج المتميزة بسبب انخفاض نشاط المنافسين: الجزائر والنرويج وهولندا. الآن يأتي لاعبون جدد إلى السوق. وبالتالي، فيمكن أن تنمو صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية بنسبة 35% إلى 650 مليار متر مكعب، في السنوات الثلاث المقبلة. وخلال 15 سنة، ينبغي أن ترتفع حصة صادرات الغاز المسال حتى 52 %.

وهكذا، يخلص ضيف الصحيفة إلى أن روسيا مجبرة على اللحاق بنشاط في المجال الجديد.

المنافسة في السوق ستشتد. فأولاً، بدأت الولايات المتحدة إيلاء أوروبا اهتماما أكبر، بسبب تراجع الفرص في السوق الآسيوية، التي كانت من قبل أولوية بالنسبة لها؛ وثانياً، ينمو عرض الغاز الطبيعي المسال بوتيرة أسرع من الطلب، ويتوقع إشباع السوق، خلال ثلاثة أعوام. في مثل هذه الظروف، ستكون المعركة الرئيسية بين روسيا والولايات المتحدة على المركز الثاني، فموقع قطر في السنوات الخمس المقبلة راسخ كفاية.

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