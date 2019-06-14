ترامب يشتري الفضائح ويكسب

"هذا ليس تدخلا": ترامب مستعد لتلقي فضائح من روسيا تخص الديمقراطيين"، عنوان مقال ماريا بيرك، في "غازيتا رو"، حول استعداد ترامب لفعل أي شيء يبقيه رئيسا.

وجاء في المقال: لم يكد المدعي الخاص روبرت مولر ينهي التحقيق في تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2016، حتى دعا دونالد ترامب المدعي العام ويليام بار إلى رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذه القضية. ترامب واثق من أن للأميركيين الحق في معرفة الحقيقة الكاملة حول "القضية الروسية" والإجراءات التي اتخذها المحققون. علاوة على ذلك، فبناءً على طلب الرئيس، ستبدأ الاستخبارات الأمريكية، قريبا، تحقيقا جديدا في قضية التجسس على مكتب ترامب الانتخابي في العام 2016.

وفيما تبحث الأجهزة الأمنية عن المذنبين في الانتخابات الأخيرة، يدلي ترامب بتصريحات حول الانتخابات القادمة التي ستجري في نوفمبر 2020. فقد قال، رداً على سؤال من الصحفيين، إنه إذا عرض عليه ممثلو روسيا أو الصين معلومات عن منافسيه في السباق الانتخابي، فسيقبلها ويسلمها إلى مكتب التحقيقات الفدرالي. في رأيه، هذا لا يعد تدخلا في الانتخابات.

وفي الصدد، قال الباحث في الشؤون الأمريكية أندريه مانويلو: فرص ترامب لولاية ثانية جيدة، بل تزداد. وإذا استغل قصة نشر التحقيق الكامل للتدخل الروسي، مع أسماء الأشخاص الذين قاموا بتلفيق "القضية الروسية" ضده، فستكون هذه فرصته الذهبية على عتبة السباق الرئاسي. بايدن ليس منافسا... المنافس الحقيقي، بيرني ساندرز. فيما يتعلق بتصريحات ترامب حول استعداده لقبول أدلة تفضح الديمقراطيين، فهذا يعني أنه مستعد لتلقي ملفا عن هيلاري كلينتون، خاصا بشؤونها الأوكرانية. على الأرجح هو موجود لدى روسيا. بعد تلقي هذا الملف، يمكن لترامب أن يوجه ضربة جدية للديمقراطيين، ولا سيما لـ جو بايدن، الذي كان لابنه اتصالات مع شركة النفط والغاز الأوكرانية. لذلك، فإجابة ترامب وسيلة لتخويف الديمقراطيين.

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