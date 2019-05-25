سيدفعون ثمن الصواريخ

تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل كوروستيكوف، في "كوميرسانت"، حول الانذار الأمريكي لتركيا بالتخلي عن صفقة إس-400 مع روسيا.

وجاء في المقال: صرح وزير الدفاع خلوصي أكار بأن تركيا تستعد للعقوبات الأمريكية على شرائها منظومة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات إس-400. وعلّق على خبر إنذار واشنطن، القائل بمنح أنقرة أسبوعين لتغيير رأيها ولشراء منظومة باتريوت الأمريكية بدلاً من الأنظمة الروسية. وخلاف ذلك، سيتم سحب إنتاج مكونات مقاتلة F-35 من تركيا، وإيقاف عمليات تسليم الطائرات الجاهزة.

تعد تركيا "شريكا من الدرجة الثالثة" في برنامج بناء طائرات F-35 الدولي، الموزع بين الولايات المتحدة وثماني دول مختلفة متحالفة مع واشنطن. الدرجة الثالثة، تعني أن أنقرة لا تتمتع بإمكانية الوصول إلى معظم التقنيات، فتشارك في تجميع مكونات بسيطة نسبيا.

ووفقا لمدير مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات، رسلان بوخوف، فإن نقل إنتاج F-35 إلى بلد آخر لن يكون مشكلة. فـ"يمكن القيام بذلك بسرعة كبيرة، لأن تركيا لا تنتج شيئا فريدا من نوعه".

إلى ذلك، فيوم السبت، خلال اجتماع مع طلاب جامعة إسطنبول، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا، في المستقبل القريب، ستقوم مع روسيا، بتجميع منظومة إس-500 المضادة للصواريخ من الجيل الجديد.

وقد أشار محاور "كوميرسانت" في المجمع الصناعي العسكري الروسي إلى أن هذا التعاون لا يمكن استبعاده في المستقبل، لكن من السابق لأوانه الحديث عنه. وقال: "ليس هناك بعد حتى تراخيص تصدير لهذا السلاح، ويتم توفيره فقط للقوات المسلحة الروسية".

واستبعد رسلان بوخوف أن تكون هناك اتفاقات حول تجميع إس-500 في تركيا، فقال: "هذا عنصر من عناصر لعبة أردوغان السياسية، يساوم به الولايات المتحدة. فهو سياسي براغماتي ومرن للغاية. وإذا لزم الأمر، سيتخلى بسهولة عن كل من إس-400 و إس-500. جميع أعماله مكرسة في النهاية لغرض البقاء في السلطة".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة