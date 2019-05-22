إلامَ سيؤدي حشر إيران في الزاوية؟

"إرخاء القبضة"، عنوان مقال فلاديمير فيتين، في "إزفستيا"، حول ما يمكن فعله للحفاظ على الصفقة النووية مع إيران.

وجاء في مقال مدير مركز الشرقين الأدنى والأوسط بالمعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية:

على خلفية العقوبات المتزايدة والضغوط العسكرية والنفسية التي تمارسها الولايات المتحدة، تفاقم الوضع حول إيران بشكل خطير، ما يجعل مصير الصفقة النووية تحت إشارة استفهام.

فتشديد قبضة العقوبات الأمريكية، دفع إيران إلى الإعلان عن أنها ستتوقف عن الالتزام ببعض بنود الصفقة. وهذا يعني أن طهران قد تستأنف تخصيب اليورانيوم وتبدأ في تحديث مفاعل آراك.

وفي الوقت نفسه، وجهت إيران رسائل رسمية إلى الدول الداعمة للاتفاقية، في الـ 8 من مايو، مؤكدة أنها ستتحرر من التزاماتها إذا لم يتخذ المشاركون الآخرون في الاتفاقية تدابير لضمان تصدير النفط الإيراني والآلية المالية اللازمة للتسديد في غضون شهرين.

في رأي القيادة الروسية، فإن سياسة الضغوط الأمريكية القصوى على إيران تحشر البلاد في الزاوية ولا تحقق نتائج، وتوقف المفاوضات. وباعتبار روسيا الصفقة النووية أهم اتفاق، فهي تدعو الزملاء الأوروبيين إلى بذل كل ما في وسعهم للحفاظ عليها.

بشكل عام، فإن زيادة التوتر في المنطقة الأغنى بموارد الطاقة، ستؤدي حتماً إلى زيادة حادة في أسعار النفط في السوق العالمية، وبالتالي أسعار البنزين للمستهلكين الأمريكيين، الأمر الذي لن يسعد ناخبي دونالد ترامب، ويمكن أن يؤثر على نتائج الانتخابات الرئاسية القادمة في العام 2020.

كما من المستبعد أن يصب تسخين الصراع في المصلحة الأمريكية. فلن تكون الحرب نزهة للولايات المتحدة، ذلك أنها ستواجه جيشا قويا، جيد التدريب، معبأ أيديولوجيا، ومجهزا بالعديد من أنواع الأسلحة الحديثة من إنتاجه الخاص. وبالتالي، فإن أي عملية عسكرية ستؤدي حتماً إلى خسائر بشرية جسيمة للقوات المسلحة الأمريكية، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق للأمريكيين الذين اعتادوا على هزيمة خصوم أضعف، اعتمادا على الضربات الجوية.

وهكذا، يبقى الأمل في أن تدفع هذه الحجج، وكذلك جهود روسيا المشتركة وغيرها من الدول... إلى انتهاج الإدارة الأمريكية سياسة أكثر واقعية. في هذه الحالة فقط، سيتم الحفاظ على "الصفقة النووية" المبرمة بجهود دولية كبيرة، وستنخفض درجة حرارة إحدى أكثر المناطق سخونة في الشرق الأوسط.

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