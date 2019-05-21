مسؤولة في الخارجية الأمريكية تفضح الموقف من الصين

"لماذا رأت الخارجية الأمريكية خلفية عنصرية للصراع مع الصين"، عنوان مقال أرتيوم فيليبوف، في "فزغلياد"، حول أبعاد الحديث عن الانتماء العرقي للصين تحت غطاء "صراع الحضارات".

وجاء في المقال: منذ عدة سنوات، يحاول الباحثون السياسيون والصحفيون وسواهم فهم ماهية "عقيدة ترامب"، في السياسة الخارجية التي يصعب وضعها في الأطر المعروفة. على هذه الخلفية، أضيف وجه جديد إلى المعارك التجارية والإعلامية بين الصين والولايات المتحدة: صراع حضارات مبطن عنصريا. فالسيدة كيرون سكينر، المسؤولة الرفيعة المستوى في البيت الأبيض، طرحت تعليقا هز النخب السياسية في الولايات المتحدة والمراقبين الدوليين، وجعل من الممكن فهم جوهر السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية بوضوح أكبر.

ففي معرض حديثها، على هامش منتدى "أمن المستقبل-2019"، الذي اختتمت أعماله في واشنطن، مؤخرا، وصفت سكينر التنافس الجيوسياسي بين الصين والولايات المتحدة بأنه "صراع حاد بين الحضارات". ووفقا لها، "لم تخض الولايات المتحدة مثل هذا الصراع من قبل"؛ فحسب تعبيرها، "للمرة الأولى، منافسنا (أمريكا) قوة عظمى ليست من العرق الأبيض".

لا ينبغي النظر إلى عبارة سكينر، كذلة لسان من شخص بسيط. فـ كيرون سكينر ترأس إدارة التخطيط السياسي، ومنصبها واحد من أرفع المناصب في الحكومة الفدرالية الأمريكية...

وهكذا، فسرعان ما ساند سكينر مؤلفون محافظون وباحثون سياسيون في عدد من الصحف، مثل: Washington Examiner, American Spectator, Washington Free Beacon، وغيرها. خلاصة مقالاتهم وخطبهم، على النحو التالي: تؤدي سكينر وظيفة مهمة في وزارة الخارجية، حيث تعمل مع وزير الخارجية مايك بومبو وتضع بديهيات السياسة الخارجية على جدول أعمال الرئيس ترامب الدبلوماسي؛ وهي أفصحت ببساطة عما يعرفه الجميع منذ زمن طويل، وهو أن الصين حضارة غير أوروبية، لها أيديولوجية ومبادئ مختلفة. ولكن، والحق يقال، معظم الصحافة الأمريكية ومجتمع الخبراء أدانوا هذا النهج.

أخيرا، حوّلت "عقيدة ترامب" الحرب التجارية مع الصين إلى أحد أهم التزامات الإدارة الأمريكية الحالية، ولكن النظر إلى الصين من موقع عنصري، تحت ستار الاختلاف الحضاري، يفترض سياسة خارجية مغامرة وعدوانية أكثر مما يجب، ناهيكم بأن نظرة الأمريكيين إلى العلاقات الدولية بوصفها صراع حضارات قد تهدد وجود الحضارة نفسها.

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