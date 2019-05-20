نكاية بالناتو: أردوغان يتطلع إلى إس-500

تحت العنوان أعلاه، كتب رافائيل فخرالدينوف، في "غازيتا رو"، حول إعلان الرئيس التركي أن تركيا بصدد تصنيع مشترك لصواريخ إس-500 مع روسيا.

وجاء في المقال: صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال لقائه مع مجموعة من نشطاء الشباب السياسي، في قصر دولما باهتشي باسطنبول، بأن أنقرة وموسكو قد تقومان في المستقبل بإنتاج مشترك لأحدث أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات إس-500. وأشار إلى أن توريد أنظمة إس-400 سيبدأ في يوليو من هذا العام، وأن ذلك لا يعني تخلي أنقرة عن شراء طائرات الجيل الخامس إف-35 الأمريكية المتعددة المهام من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان نائب وزير الدفاع الروسي، الجنرال ألكسندر فومين، أشار، في مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي، إلى أن الجانب التركي أظهر صلابة مذهلة ولم يخضع للابتزاز الأمريكي.

إلى ذلك، ففي نهاية أبريل، أكد رئيس شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون إكسبورت"، الكسندر ميخييف، أن روسيا ستزود تركيا بصواريخ إس-400 بالفعل في يوليو القادم. وأكد ميخييف أن الطرفين اتفقا على إنتاجها جزئيا على الأراضي التركية. ووفقا له، تم بالفعل حل جميع قضايا هذه الصفقة وتم الاتفاق على البرنامج.

من المعروف أيضا أن حوالي 100 من العسكريين الأتراك سيبدؤون، في نهاية مايو الجاري، في التدرب على تشغيل منظومة إس-400 في أحد المراكز العسكرية في روسيا، وفقا لما ذكره مصدر دبلوماسي عسكري، وأن مدة التدريب ستسمر خمسة أشهر. وأضاف أن العسكريين الأتراك سيتدربون على إس-400 مع المجموعة الثانية من العسكريين الصينيين، الذين بدأوا يتدربون في المركز نفسه في منتصف مارس.

أما بالنسبة لـ إس-500، فيتوقع الجيش الروسي في المستقبل القريب استلامها ووضعها في الخدمة، وفقا لتصريح رئيس "أكاديمية جوكوف" للدفاع الجوفضائي، الفريق فلاديمير ليابوروف. ووفقا له، ففي العام 2019 سيتم تخريج أول دفعة ضباط مدربين في الأكاديمية، في إطار برنامج العمل على إس-500. وأضاف أنها في طريقها إلى الخدمة.

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