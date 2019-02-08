بعد تداول فيديو تحرش رجل بامرأة في مكة.. السلطات تعتقل المعتدي

أعلنت إمارة منطقة مكة في السعودية عن إلقاء القبض على رجل ظهر في فيديو يسجل لحظة اعتدائه على امرأة عند مدخل منزل.

هذه حالة الآن ..

في مكة الموقع الشرائع ..

رجل ..

يعتدي على أمراة بالضرب.. pic.twitter.com/4DZn7CDysT — فــــيـصـل (@12321Fisal) ٧ فبراير ٢٠١٩

وأكدت إمارة مكة على حسابها الرسمي في "تويتر" مساء أمس الخميس أن الجهات الأمنية، بتوجيه من أمير مكة بالنيابة بدر بن سلطان، ألقت القبض على الرجل وأحالته إلى الجهات ذات العلاقة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

#عاجل

الجهات الأمنية تقبض على الرجل الذي

اعتدى على امرأة في مكة

.. تمت إحالته للجهات ذات العلاقة للتحقيق

معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه#رجل_يعتدي_علي_امراه_بمكهpic.twitter.com/WiwFdnrYkx — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ٧ فبراير ٢٠١٩

ويظهر الفيديو الرجل، وهو يمسك المرأة ويعتدي عليها ويدفع بها عنوة إلى داخل المنزل، بينما تبكي الضحية وتصرخ.

واستدعى الفيديو موجة تعليقات غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب مستخدمو "تويتر" بملاحقة المعتدي وحماية حقوق المرأة في المملكة، وذلك في تغريدات منشورة تحت هاشتاغ "رجل_يعتدي_على_امرأه_بمكه".

#رجل_يعتدي_علي_امراه_بمكه

ما أقبح رجلاً يعتدي على أنثى الأنثى بطبعها يكسرها أي شيء طيبة ورحومة ولا يكاد أن تجد أنثى قلبها قاسي وطبعها عاصي خُلقت الأنثى لتكتمل بها الحياة لتكون هي الملاذ اعطفو عليهن بالرحمة والإهتمام والإحتواء فهن لا يحتاجون إلا أن تلمسو عواطفهن وتكرموهن بمشارعكم — مشعل الروقي (@mskoot_) ٧ فبراير ٢٠١٩

#رجل_يعتدي_علي_امراه_بمكه

هذه حالة ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ماذا عن الحالات التي لا تظهر ويعيش متضررها أقسى أنواع الظلم! نحن بحاجة لإعادة إحياء العقوبات قد تكون موجودة ولكن بثها في الإعلام وتوجيه المشاهير لهذا قد يكون رادع، أيضًا برامج لحماية المرأة والطفل وأي معنف. pic.twitter.com/kkkELha9Qv — فيصل ☮️ (@FA144R) ٧ فبراير ٢٠١٩

المصدر: RT + سي إن إن