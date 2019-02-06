مصدر لـRT: الفياض لم ينقل رسائل من الأسد إلى السعودية

نفى مصدر مقرب من رئيس هيئة الحشد الشعبي، ومستشار الأمن الوطني العراقي، فالح الفياض، اليوم الأربعاء، نقله أي رسائل من الرئيس السوري بشار الأسد إلى مسؤولين سعوديين.

وقال المصدر لـRT إن "زيارة الفياض إلى السعودية كانت من أجل التباحث في الملفات المشتركة بين البلدين، وبحثت أيضاً أوضاع المنطقة ولم ينقل الفياض رسائل بين الأسد والمسؤولين السعوديين".

وأضاف المصدر: "الفياض والمسؤولون السعوديون ناقشوا أوضاع المنطقة والتطورات في سوريا وكيفية العمل للخروج بحلول تعيد الاستقرار للشعب السوري".

يذكر أن وسائل إعلام عربية تحدثت نقلا عن "مصادر" أن فالح الفياض نقل رسائل من الأسد إلى المسؤولين في السعودية خلال زيارته مؤخرا إلى الرياض".

المصدر: RT