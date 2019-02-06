رجل أعمال سوري يربح مليون دولار في دبي

فاز رجل الأعمال السوري رياض عنفة إسماعيل، بمليون دولار أمريكي، ضمن السحب الذي أجرته سوق دبي الحرة، لمسابقة "مليونير الألفية"، في دورتها الـ293.

وأصبح إسماعيل، وهو مقيم في دبي، سابع سوري يفوز بالجائزة منذ انطلاقها عام 1999، والذي شارك في المرات السابقة ولم يحالفه الحظ، حسب تعبيره.

كما فاز مواطن سعودي بسيارة من نوع "بنتلي"، في مسابقة "فاينست سربرايز – أي المفاجأة الأخيرة" التي تتضمن سيارات ودرجات نارية، وحالف الحظ المواطن الهندي راميش شاندرا بفوزه بدراجة نارية.

We’re thrilled to announce the latest winners of the Millennium Millionaire and Finest Surprise Promotion today! Check the video to see who got lucky! #DubaiDutyFree#FullOfSurprisespic.twitter.com/FKuweLGATg — Dubai Duty Free (@DubaiDutyFree) February 5, 2019

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We’re thrilled to announce the latest winners of the Millennium Millionaire and Finest Surprise Promotion today! Check the video to see who got lucky! #DubaiDutyFree#FullOfSurprisespic.twitter.com/FKuweLGATg — Dubai Duty Free (@DubaiDutyFree) February 5, 2019

وتهدف "سوق دبي الحرة"، بهذه المسابقات، للدعاية والترويج و"رسم الابتسامة على وجوه المسافرين"، حسب ما أعلنته سابقا.

وبلغ عدد الفائزين بجائزة المليون دولار، 149 شخصا حتى عام 2012، بينما بلغ عدد الفائزين بالسيارات ألفا و539 شخصا.

المصدر: الاقتصادي