مصري يخترق شبكة مجلس الأمة الكويتي أثناء كلمة لأمير البلاد
Reuters Stephanie McGehee
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تحقق الشرطة الكويتية بقضية موظف مصري في مجلس الأمة، اخترق شبكة معلومات المجلس أثناء كلمة أمير الكويت تحت قبته.
وأوضحت صحيفة "الرأي" الكويتية أن الجنايات تنظر حاليا في قضية موظف مصري بمجلس الأمة اخترق الشبكة المعلوماتية للمجلس وأوقف حسابات الأدمن، أثناء إلقاء الأمير كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة.
المصدر: صحيفة الرأي الكويتية
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