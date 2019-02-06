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فرنسا تمنح وزير الدفاع القطري وساما رفيعا

أخبار العالم العربي

فرنسا تمنح وزير الدفاع القطري وساما رفيعا
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منحت فرنسا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، وسام جوقة الشرف من رتبة قائد، والذي يعتبر واحدا من أعلى الأوسمة في فرنسا.

جرت مراسم التكريم في مقر وزارة الدفاع الفرنسية، حيث قامت فلورانس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية بتقليده الوسام، وتم بعد ذلك بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات الدفاعية والعسكرية.

وتشتري قطر أسلحة قواتها المسلحة من فرنسا، بالإضافة إلى تنظيم تدريبات عسكرية ثنائية في قطر، إذ وقع البلدان إعلان نوايا وخريطة طريق مشتركة في 7 ديسمبر 2017.

المصدر: تويتر

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