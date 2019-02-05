حماس تستعرض مع المخابرات المصرية القضية الفلسطينية وأوضاع المنطقة

قالت حركة حماس إنها استعرضت خلال لقاء مع وزير المخابرات المصرية عباس كامل في العاصمة المصرية القاهرة، الأوضاع السياسية التي تشهدها القضية الفلسطينية والمنطقة.

وذكرت الحركة في بيان حول اللقاء أن وفدها بقيادة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، ناقش مع الوزير المصري المخاطر المحدقة بمدينة القدس وأوضاع اللاجئين وتشديد الحصار على غزة واستمرار ابتلاع الاستيطان للأرض وتقطيع أواصل الضفة ومعاناة الأسرى في السجون، مؤكدة رفضها "لكل المشاريع التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية سواء ما يسمى بصفقة القرن أو غيرها".

وأوضحت أن الاجتماع تناول "الوضع الداخلي الفلسطيني والأهمية القصوى لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية وإنهاء الانقسام وتنفيذ الاتفاقات الموقعة، وبناء مناخ مناسب لحوار وطني فلسطيني شامل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى التحضير للانتخابات الشاملة، تتصدى لانفصال الضفة عن غزة وتعزز وحدة الكيان السياسي الفلسطيني من جديد".

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وأضافت أن اللقاء تناول الأوضاع الاقتصادية والحالة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الجانب المصري أكد "ضرورة الالتزام بالتفاهمات مع الإسرائيليين مع ضرورة ضبط الميدان لحماية أرواح الفلسطينيين والحفاظ على الطابع الشعبي للمسيرات واستخدام الأدوات السلمية".

وأكدت الحركة على أهمية الحفاظ على أمن مصر وتطوير العمل "من أجل حماية الأمن المشترك، وتم استعراض الإجراءات التي قامت بها الأجهزة المختصة في القطاع على طول الحدود الفلسطينية المصرية، وعبر الإخوة المصريون عن شكرهم لهذه الجهود المبذولة".

المصدر: hamas.ps