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جمهورية التشيك تعتزم بناء دارا للأيتام في سوريا

أخبار العالم العربي

جمهورية التشيك تعتزم بناء دارا للأيتام في سوريا
Reuters MARKO DJURICA
أطفال في حمص (صورة من الأرشيف)
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أعلن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش أن بلاده ستبني دارا للأيتام في سوريا.

وقال بابيش في حديث للتلفزيون التشيكي، اليوم الثلاثاء: "نخطط لبناء دار في سوريا سيستضيف 50 طفلا يتيما في المرحلة الأولية، ومن ثم سيتم توسيعه. ولهذا الغرض سنؤسس صندوقا خاصا، وسنقوم بجمع التبرعات من المانحين".

وأوضح أن المركز ستبنيه شركات سورية بتمويل تشيكي، وذلك على أساس التعاون بين السلطات التشيكية وبين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء التشيكي في أعقاب لقائه مع ممثلي لجنة الهلال الأحمر العربي السوري.

ومنحت السلطات السورية لجمهورية التشيك قطعة أرض مساحتها 20 ألف متر مربع، لبناء روضة أطفال ومدرسة ومركز للأيتام ومجمع رياضي.

المصدر: تاس

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