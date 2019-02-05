الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري في سوريا

أفادت وكالة الأناضول التركية بأن الولايات المتحدة أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الأراضي السورية الخاضية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" شمالي سوريا.

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وقالت الوكالة الرسمية التركية إن قرابة 150 شاحنة محملة بالعربات المصفحة والمعدات الفنية ومولدات الكهرباء دخلت الأراضي السورية مساء أمس الاثنين من خلال معبر سيمالكا الواقع على الحدود العراقية السورية، على جانب إقليم كردستان العراق.

وأوصلت الشاحنات حمولاتها اليوم الثلاثاء إلى المراكز اللوجيستية للقوات الأمريكية في بلدتي خراب عشك (غرب مدينة عين عيسى) وصرين (مركز منطقة عين العرب)، حيث أفرغت حمولتها هناك، وفقا للوكالة.

وبين العربات المصفحة الأمريكية المنقولة مركبات مصفحة من نوه "هاموي" ذات المهام المتعددة والمرنة في الحركة، سبق أن زودت وزارة الدفاع الأمريكية بها مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تكوّن "وحدات حماية الشعب" الكردية المصنفة تنظيما إرهابيا في تركيا عمودها الفقري.

وأشارت "الأناضول" إلى أن "هاموي" مخصصة للقوات الكردية، إذ يستقل العسكريون الأمريكيون الموجودون في المنطقة عادة سيارات من نوع "همر".

ونشرت على حسابها في "تويتر" فيديو قالت إنه لعملية نقل المعدات العسكرية الأمريكية إلى شمال سوريا.

واعتبرت "الأناضول" وصول القافلة للمنطقة دليلا على أن الولايات المتحدة في الواقع تعزز وجودها العسكري في سوريا، وافترضت أن مولدات الكهرباء ستستخدم لتلبية احتياجات الطاقة في القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في سوريا، أو من أجل توفير الطاقة الكهربائية لقواعد محتملة جديدة.

المصدر: الأناضول