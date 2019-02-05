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الفياض: العراق سيتضرر من العقوبات الأمريكية على إيران

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الفياض: العراق سيتضرر من العقوبات الأمريكية على إيران
RT
مستشار الأمن القومي العراقي رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض
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أكد مستشار الأمن الوطني العراقي، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أن العراق سيتضرر من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وقال الفياض في كلمة له: "لا يمكن فصل العراق عن تداعيات العقوبات الأمريكية على إيران.. العراق يعاقب جزئيا بسبب منظومة العقوبات".

وأضاف: "المنطقة بحاجة إلى معادلة استقرار حقيقية لإنهاء الأزمات التي تعيشها، ونحن نؤمن بأن نظريات الأزمات والعنف، باتت خاسرة.. الوضع الأمني في العراق مهم للمنطقة.. عموما ظهور داعش حرك مكامن الشعب وأثر في كل المنطقة".

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وشدد الفياض على أن المنطقة ككل تعاني من تداعيات عدم الاستقرار، وخلق المشاكل، وهذا "المنهج السلبي" بدأ يواجه المشاكل، مشيرا إلى أنه "متفائل بأن المنطقة مقبلة على معادلة منتظمة".

المصدر: RT

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