السعودية.. بدء قبول العنصر النسائي في كلية الملك فهد الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في السعودية، فتح باب التسجيل للعنصر النسائي برتبة "جندي" في معهد التدريب الأمني لكلية الملك فهد.

وقالت الإدارة، إنه "سيتم استقبال طلبات القبول من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس المقبل".

واشترطت للقبول أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يسبق لها التعيين في وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، وألا تكون مستبعدة من أحد المعاهد العسكرية".

كما تضمنت الشروط المنصوص عليها للقبول أن تكون "المتقدمة لديها هوية وطنية مستقلة سارية المفعول، وألا يقل عمرها عن (21) عاما ولا يزيد على (35) عاما حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب".

بدء القبول للعنصر النسائي برتبة "جندي" بـ "الملك فهد الأمنية".https://t.co/NkXPlZAxpCpic.twitter.com/KOqIqgdqrz — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) February 5, 2019

واشترط المعهد على المتقدمات أن "يجتزن الفحص الطبي والمقابلة الشخصية والاختبارات التحريرية ومراحل القبول التي تحددها الكلية".

كما ورد في قائمة الشروط ألا يقل "طول المتقدمة عن 160 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وألا يقل المؤهل العلمي لها عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها".

المصدر: سبق