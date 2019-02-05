أردوغان: لا توجد خطة مرضية مع الولايات المتحدة بخصوص المنطقة الآمنة شمال سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه في حال لم يتم إخراج المسلحين الأكراد من مدينة منبج شمال سوريا خلال بضعة أسابيع فإن تركيا ستتخذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف أردوغان في الاجتماع الأسبوعي لنواب حزب العدالة والتنمية اليوم الثلاثاء: "في حال لم يتم إخراج الإرهابيين من مدينة منبج شمال سوريا خلال بضعة أسابيع فستنتهي فترة انتظارنا".

ولفت أردوغان إلى أنه لا توجد خطة مرضية مع الولايات المتحدة بخصوص إقامة المنطقة الآمنة شمال سوريا.

يتبع....