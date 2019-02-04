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طيران استطلاع أمريكي يحلق قبالة الساحل السوري

أخبار العالم العربي

طيران استطلاع أمريكي يحلق قبالة الساحل السوري
طائرة استطلاع أمريكية
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نفذت طائرتان عسكريتان أمريكيتان طلعات استطلاعية على طول ساحل سوريا، حيث تقع قاعدتا حميميم الجوية، وطرطوس البحرية الروسيتان.

ورصد موقع PlaneRadar المختص بمتابعة حركة الطيران الطائرتين التابعتين للاستخبارات الإلكترونية في سلاح الجو الأمريكي، إحداهما من نوع "بوينغ RC-135V" تحمل رقم 64-14841، والثانية من طراز "بوينغ RC-135U" تحمل رقم 64-14849، وحلقتا قبالة سواحل سوريا ولبنان، اليوم الاثنين، بعد إقلاعهما من قاعدة "سودا- بي" في جزيرة كريت اليونانية في البحر المتوسط.

ونشر الموقع في حسابه على "تويتر" خريطة تظهر برسم إيضاحي مسارات الطائرتين.

واقتربت الطائرتان من الساحل السوري مسافة نحو 50 كم، وحلقتا فوق المياه الدولية على مدار بضع ساعات.

المصدر: لينتا.رو + twitter.com/ua4wiy

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