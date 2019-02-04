شاهد.. صورة الملك سلمان بن عبد العزيز في عمر 3 سنوات

نشر موقع ‏‏‎‎‎‎دارة الملك عبد العزيز المختص بالتوثيق التاريخي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أقدم صورة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو في سن ثلاث سنوات.

وأفاد الموقع التاريخي السعودي بأن صورة الملك سلمان بن عبد العزيز وهو طفل، مع والده الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، التقطت عام 1937 خلال حفل استقبال مخصص لرؤساء وفود الحج بمكة المكرمة، وكان سلمان بن عبد العزيز حينها في الثالثة من عمره.

#صورة_تاريخية

الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله يلقي كلمة في حفل استقبال رؤساء وفود الحج في مكة المكرمة وبجواره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله

وعمره آنذاك (٣) سنوات

عام ١٣٥٧هـ / ١٩٣٨م

#دارة_الملك_عبدالعزيزpic.twitter.com/NbuvMBL2v9 — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) February 3, 2019

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المصدر:تويتر