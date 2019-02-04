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شاهد.. صورة الملك سلمان بن عبد العزيز في عمر 3 سنوات

أخبار العالم العربي

شاهد.. صورة الملك سلمان بن عبد العزيز في عمر 3 سنوات
AFP
الملك سلمان بن عبد العزيز
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نشر موقع ‏‏‎‎‎‎دارة الملك عبد العزيز المختص بالتوثيق التاريخي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أقدم صورة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو في سن ثلاث سنوات.

وأفاد الموقع التاريخي السعودي بأن صورة الملك سلمان بن عبد العزيز وهو طفل، مع والده الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، التقطت عام 1937 خلال حفل استقبال مخصص لرؤساء وفود الحج بمكة المكرمة، وكان سلمان بن عبد العزيز حينها في الثالثة من عمره.

msn.com/ar-sa

المصدر:تويتر

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