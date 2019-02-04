"ميراج 2000" الفرنسية تقصف رتلا مسلحا دخل تشاد قادما من ليبيا!

أعلنت هيئة الأركان العامة الفرنسية أن الجيش الفرنسي تدخل أمس الأول لدعم الجيش التشادي شمال البلاد، وقصف رتلا مسلحا قدم من ليبيا.

وذكرت وكالة أنباء رويترز أن الجيش الفرنسي تدخل، بناء على طلب سلطات نجامينا، للتصدي لرتل يتكون من 40 عربة دفع رباعي وتمكن من تشتيته.

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وأفادت الوكالة بأنه بعد ورود تحذير صباح الأحد باختراق رتل مسلح أراضي تشاد قامت طائرات ميراج – 2000 الفرنسية بالإغارة على الهدف مرتين.

وأعلن الجيش الليبي أمس أن طائراته الحربية استهدفت تجمعات للمعارضة التشادية وحلفاءها بضواحي مدينة مرزق الواقعة جنوب غرب ليبيا في إطار عمليات واسعة في هذه المنطقة بدأت مؤخرا.

ويعتقد أن الرتل العسكري الذي استهدفته الطائرات الحربية الفرنسية يعود لوحدات المعارضة التشادية التي يحاول الجيش الوطني الليبي تطهير جنوب البلاد منها.

المصدر: boursorama