رئيس الحكومة العراقية يستقبل مبعوث بوتين

استقبل رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المھدي، اليوم الاثنين، ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئیس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر بيان حكومي عراقي أن "عبد المهدي استقبل المبعوث الخاص للرئیس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط ودول إفریقیا، ونائب وزیر الخارجیة میخائیل بوغدانوف، والوفد المرافق له".

وأضاف أن "الجانبين بحثا الملفات المشتركة بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية".

المصدر:RT