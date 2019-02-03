أردوغان: ربما تم التخلص من بعض الضالعين في قتل خاشقجي

افترض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بعض المتورطين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد تم التخلص منهم، متهما واشنطن بالتزام الصمت حيال القضية.

وأكد أردوغان، في مقابلة أجرت معه فناة TRT اليوم الأحد، وجود فرضيات لدى أنقرى بأن مدبري قتل خاشقجي تم التخلص من بعضهم بطريقة أوبأخرى، مثلا عبر حوادث سير، حسبما نقلته القناة.

وقال أردوغان: "لدينا شريط مسجل لجريمة قتل خاشقجي وعلى السلطات السعودية أن تكشف التفاصيل كاملة.. لا يمكن تحمل سماع تلك التسجيلات، ولا يمكن لأي شخص سوي أن يشارك في هذه الجريمة".

أردوغان: هناك كذب في تصريحات ولي العهد السعودي ووزير خارجيته منذ اختفاء خاشقجي ولذلك تمت إقالة عادل الجبير من منصبه وهناك متورطون في الجريمة يجري التخلص منهم عبر حوادث السير على سبيل المثال pic.twitter.com/paZnX5eixr — عربي - الآن TRT (@TRTArabi) 3 февраля 2019 г.

وشدد أردوغان على أن قتل خاشقجي ليس جريمة عادية، مضيفا: "لا أستطيع أن أفهم الصمت الأمريكي.. نريد أن يصبح كل شيء واضحا لأن جريمة قتل وحشية ارتكبت"... "هناك كذب في تصريحات ولي العهد السعودي (محمد بن سلمان) ووزير خارجيته (عادل الجبير) منذ اختفاء خاشقجي ولذلك تمت إقالة عادل الجبير من منصبه".

كما طالب الرئيس التركي السعودية بالكشف عن هوية المتعاون المحلي في الجريمة.

وقتل الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي عمل لصالح صحيفة "واشطن بوست" الأمريكية وعاش في الولايات المتحدة، داخل القنصيلة السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، ولم يعثر حتى الآن على جثته.

المصدر: قناة TRT