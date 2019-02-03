مهرجان الصقور في السعودية يدخل موسوعة "غينيس"

أعلنت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، تسجيل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور كأكبر بطولة من هذا النوع في العالم؛ وذلك بتسجيل 1723 صقرا، تنافسوا في المهرجان.

وتسلم المدير التنفيذي لنادي الصقور السعودي حسام بن عبدالمحسن الحزيمي شهادة دخول المهرجان إلى الموسوعة العالمية من ممثلتها شيدا سوباسي جيميسي، وذلك في مقر المهرجان في "ملهم" شمال العاصمة الرياض.

من جهتها، قالت الممثلة الرسمية لموسوعة "غينيس": "كان لنا الشرف بحضور مسابقات نادي الصقور السعودي.. من المعايير المعتمدة أنه لا ينبغي أن يكون هناك تهديد للحياة، وجميع الصقور المشاركة يجب أن تكون بحالة جيدة، وبعد حصولنا على الرقم الصحيح من إدارة الإحصاءات، يمكنني تأكيد دخول نادي الصقور رسميا في الموسوعة".

ونظم نادي الصقور السعودي مسابقة "الملواح 400 متر"، لمشاركة الصقور، في أشواط خصصت للسعوديين، وأشواط أخرى دولية، فيما أقيم اليوم 13 شوطا للكؤوس، لاختيار 39 فائزا، وينال صاحب المركز الأول عن كل شوط جائزة قيمتها 500 ألف ريال، والمركز الثاني 200 ألف ريال، والمركز الثالث 100 ألف ريال.

وسجل الرقم العالمي كإنجاز سعودي جديد، على اعتباره "المحفل الدولي الأهم والأضخم في عالم الصقور"، وخصصت جوائز له بلغت أكثر من 17 مليون ريال سعودي، ووسط مشاركة واسعة من السعودية ودول الخليج والعالم.

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة #نادي_الصقور_السعودي؛ يرعى حفل تكريم الصقّارين الفائزين بكأس الملك عبدالعزيز للصقور.#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للصقورpic.twitter.com/5wy1zIp7fz — نادي الصقور السعودي | Saudi Falcon Club (@SaudiFalconClub) 3 февраля 2019 г.

وشارك في المهرجان، الذي أقيم شمال العاصمة السعودية الرياض، وبتنظيم من نادي الصقور السعودي، خليجيون وأشخاص من دول عديدة.

المصدر: سبق