وفاة معتقل سوداني في الحجز

أعلنت عائلة معتقل سوداني اليوم السبت، أن ابنها توفي في الحجز بعد قبض الشرطة عليه لصلته بالاحتجاجات شرقي السودان.

وذكرت الأسرة أن ابنها ذا الـ36 عاما كان مدرسا، وألقي القبض عليه من منزله الخميس الماضي بعد احتجاجات خشم القربة شرقي السودان، وأضافت أن مسؤولي الأمن أبلغوها بوفاته نتيجة للتسمم.

وأكد ذوو المتوفى، أن جثته تحمل آثار ضرب وعنف، وأنها أقامت مراسم جنازته اليوم السبت.

وفي وقت سابق، أصدر المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش أمرا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر احتجاجات واسعة في عدد من مدنه وبينها العاصمة الخرطوم نتيجة لتدهور المستوى المعيشي، والوضع الاقتصادي في البلاد.

المصدر: رويترز