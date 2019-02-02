الجمارك العراقية تضبط مواد كيميائية معدة للتهريب

أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق، ضبط 18 حاوية تضم مواد كيميائية خطرة معدة للتهريب في محطة "بوابة البصرة"، جنوبي البلاد.

وقالت الهيئة في بيان، إن "الهيئة العامة للجمارك في محطة بوابة البصرة تمكنت السبت بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني من ضبط 18 حاوية تحمل 360 ألف لتر من المواد الكيميائية الخطرة (حامض الهيدروكلوريك) بنسبة تركيز مختلفة معدة للتهريب".

وأضاف البيان: "اكتشف الأمر عن طريق تدقيق أوراق الحمولة التي تبين أنها مزورة من قبل مافيات التهريب".

وأكدت الهيئة على "أنها تتصدى لكافة عمليات التهريب"، داعية منتسبيها في المطارات والمنافذ الحدودية والموانئ إلى "تشديد إجراءات الكشف على الحاويات والأمتعة الشخصية".

وحذرت الهيئة الحكومية "ضعاف النفوس من الإقدام على عمليات التهريب التي تهدد حياة العراقيين"، مؤكدة أنها ستواصل فرض العقوبات بحق هؤلاء بموجب أحكام قانون الجمارك العراقي.

المصدر: فيسبوك الهيئة العامة للجمارك + وكالات