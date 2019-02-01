بالفيديو.. الحشد الشعبي يمنع قوة أمريكية من التجول في الموصل

أعلنت مديرية الحشد الشعبي، في العراق أن قواتها منعت قوة أمريكية من إجراء جولة ميدانية راجلة في إحدى مناطق مدينة الموصل شمالي البلاد.

وقال نائب قائد العمليات الحاج رضوان العنزي في تصريح: "هذا العمل اعتبرناه استفزازا مقصودا"، دفع الحشد للتدخل والاعتراض على دخول الأمريكيين من خلال قطع الطريق وتحذيرهم بصورة مباشرة.

وأكد العنزي ظهور حالة من الذعر والخوف على الجنود الأمريكيين ما دفعهم إلى طلب غطاء جوي تحسبا لأي هجوم ضدهم.

واعتبر أن "القوات الأمريكية تعمل على تغطية فشلها في سوريا إثر إعلان انسحابها، من خلال هذه الاستعراضات الإعلامية البائسة، ومحاولتهم زعزعة أمن المناطق المحررة".

المصدر: وكالات