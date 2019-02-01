منظمات حقوقية: السعودية أسقطت عقوبة الإعدام عن الناشطة إسراء الغمغام

أفادت مجموعات حقوقية، بأن الرياض أسقطت عقوبة الإعدام عن الناشطة إسراء الغمغام، المسجونة منذ ديسمبر عام 2015، إثر مشاركتها في احتجاجات مناهضة للحكومة شرقي المملكة.

وقالت مديرة الحملات في برنامج الشرق الأوسط التابع لمنظمة العفو الدولية، سماح حديد: "إسقاط السلطات السعودية مطالبتها المثيرة للغضب بإعدام الغمغام تبعث على الارتياح الشديد".

وأضافت، أن الغمغام "لا تزال تواجه حكما غير معقول بالسجن لمجرد مشاركتها في تظاهرات سلمية".

ودعت حديد النيابة العامة السعودية إلى "إسقاط دعوتها بالحكم بالإعدام" على المتهمين الأربعة الآخرين الذين بدأت محاكمتهم في الرياض في أغسطس الماضي.

ولم يصدر أي تصريح سعودي رسمي بشأن قضية الناشطة.

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من جانبه، أفاد مركز الخليج لحقوق الإنسان، أن المحكمة لم تعد تسعى إلى الحكم بإعدام الغمغام، لكن من المرجح أن "تواجه حكما بالسجن لمدة طويلة".

ووجهت النيابة السعودية التهم لأربع نشطاء آخرين إضافة إلى الناشطة الغمغام، بالتحريض على الخروج في احتجاجات في المنطقة الشرقية.

المصدر: أ ف ب