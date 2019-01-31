الحريري يعرض على عون تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة

وصل رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، اليوم الخميس، إلى قصر بعبدا للقاء رئيس البلاد، ميشال عون، وسط أنباء عن توصل زعماء البلاد إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة.

وأفاد مراسل "RT" في لبنان بأن الحريري عرض على عون قائمة لتشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة خلال اجتماع في بعبدا انضم إليه أيضا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري.

ونقل المراسل عن مصادرة حكومية أن التشكيلة النهائية كانت بانتظار موقف "حزب القوات اللبنانية"، لكنه أبلغ لاحقا الأطراف بموافقته على توزيع الحقائب.

وأوضحت المصادر أن الحريري وعون وبري يعقدون حاليا الاجتماع لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الحكومية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة رسميا ليلة الخميس على لسان رئيس الوزراء المكلف.

وفي غضون ذلك، أكدت 3 مصادر سياسية لوكالة "رويترز" أن الزعماء اللبنانيين توصلوا الخميس إلى اتفاق حول تشكيلة الحكومة الجديدة للبلاد والتي ستكون الـ3 التي يترأسها الحريري، في خطوة من شأنها إنهاء خلافات استمرت 9 أسابيع حول توزيع الحقائب الوزارية.

المصدر: RT + وكالات