إصابة مدنيين باستهداف سيارة شمالي سوريا

أفاد مراسلنا بأن امرأة وطفلتها أصيبتا بجروح جراء انفجار لغم بسيارة في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا اليوم الخميس.

وأضاف مراسلنا أن التفجير وقع لدى مرور سيارة تابعة لـ"محكمة الشعب الكردية" أثناء مرورها قرب مخفر للشرطة تابع للحكومة السورية في حي الأربوية بالمدينة.

وتخضع القامشلي لسيطرة الإدارة المحلية الكردية وقواتها الأمنية، بينما يسيطر الجيش السوري على مربع أمني فيها.

المصدر: RT