 
مباشر

إصابة مدنيين باستهداف سيارة شمالي سوريا

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lea2

أفاد مراسلنا بأن امرأة وطفلتها أصيبتا بجروح جراء انفجار لغم بسيارة في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا اليوم الخميس.

وأضاف مراسلنا أن التفجير وقع لدى مرور سيارة تابعة لـ"محكمة الشعب الكردية" أثناء مرورها قرب مخفر للشرطة تابع للحكومة السورية في حي الأربوية بالمدينة.

 

وتخضع القامشلي لسيطرة الإدارة المحلية الكردية وقواتها الأمنية، بينما يسيطر الجيش السوري على مربع أمني فيها.

 

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"الصديق الأوفى" ممنوع من الخروج إلى الشوارع في إيران!