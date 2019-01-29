روسيا: نتواصل مع لبنان بشأن حبس هنيبعل القذافي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا تتواصل مع الأطراف اللبنانية من أجل إنهاء حبس هنيبعل القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي.

وقال بوغدانوف، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية أدلى به اليوم الثلاثاء في القاهرة: "نعرف إنه في سجن لبناني ولكن دون حكم قضائي... برأيي الخاص هذا أمر غير طبيعي، خصوصا أنه خطف من سوريا، وهذا أمر قبيح، لذلك وجوده في السجن أمر غير منطقي ونرغب بوقف هذه المعاناة".

وأكد بوغدانوف أن روسيا "تتواصل مع الأطراف اللبنانية من ممثلي الأحزاب السياسية والطوائف بهذا الشأن"، موضحا: "لكن القرار بيد اللبنانيين".

المصدر: سبوتنيك