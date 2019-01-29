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عباس يقبل استقالة حكومة رامي الحمد الله ويكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة

أخبار العالم العربي

عباس يقبل استقالة حكومة رامي الحمد الله ويكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة
Reuters
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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قَبِلَ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استقالة حكومة رامي الحمد الله، وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ووفقا للوكالة، فقد جاء ذلك عقب تسلم عباس قرار الحكومة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، والقاضي بوضع استقالتها بتصرفه.

وذكرت أنه بناء على ذلك، سيبدأ الرئيس المشاورات لتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بهدف الإعداد لانتخابات تشريعية جديدة.

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المصدر: وفا

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