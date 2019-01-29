السيسي خلال مؤتمر مع ماكرون: أعمل أيه.. أجيب منين؟ حد يقولي؟

رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على سؤال أحد الصحفيين الفرنسيين بشأن حقوق الإنسان في مصر بانفعال، خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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وقال السيسي أمس الاثنين: "لا تنسى أننا نتحدث عن منطقة مضطربة ونحن جزء منها"، وأضاف: "مصر كل سنه بتخرج مليون، قولي أشغلهم ازاي؟ أجيب منين؟ حد يقولي أعمل أيه؟ في 3 مليون ونص إلي بيتولدوا كل سنه؟".

وذكر أن: "مشروع إقامة دولة دينية في مصر لم ينجح"، وترتب على ذلك "تحديات"، معتبرا أن: "مصر لن تقوم بالمدونين".

وقال الرئيس المصري: "أنتم مطالبون بأن ترونا بالعيون المصرية وليس بالعيون الأوروبية كما نراكم نحن بالعيون الأوروبية".

وجرت محادثات الرئيسين وسط دعوات مكثفة لماكرون من قبل المنظمات الدولية الحقوقية للضغط على السيسي لتغيير وضع حقوق الإنسان في بلاده، والإفراج عن الناشطين المدنيين والسياسيين المعتقلين بسبب آرائهم.

المصدر: RT