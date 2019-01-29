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قتلى وجرحى بتفجير هز مدينة المخا جنوب غربي اليمن

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قتلى وجرحى بتفجير هز مدينة المخا جنوب غربي اليمن
RT
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خلف انفجار هز مدينة المخا الساحلية التابعة لمحافظة تعز بجنوب غربي اليمن، أمس الاثنين، 6 قتلى و 36 مصابا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر عسكري في محافظة تعز أن عبوة ناسفة زُرعت في دراجة نارية ركنت قرب بوابة مقهى شعبي في مدينة المخا غرب تعز، وانفجرت لحظة اكتظاظه بالزبائن​​​.

وأضاف أن بين القتلى الإعلامي في قناة أبوظبي الفضائية، زياد الشرعبي، في حين أصيب زميله الإعلامي فيصل الذبحاني، مشيرا إلى أن عددا من الجرحى في حالة حرجة.

وتقع مدينة المخا على بعد 75 كيلومترا إلى الشمال من مضيق باب المندب الاستراتيجي، وانسحب منها مقاتلو الحوثي منذ بدء الحرب في 2015.

وتضم المخا قواعد عسكرية يستخدمها التحالف العربي بقيادة السعودية، لتوفير الإمدادات والتعزيزات للقوات التي يساندها والمتمركزة على مشارف ميناء الحديدة.

المصدر: سبوتنيك

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