رئيس البرلمان المصري: النظام السابق سقط بسبب فساده

هاجم رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، نظام الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، مؤكدا أن أحد أسباب سقوطه هو الفساد.

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وأضاف عبد العال خلال انعقاد الجلسة العامة للبرلمان المصري أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أنه لا عودة للفساد مرة أخرى أبدا ولا عودة للعشوائيات إطلاقا، متابعا:" نريد أن نبني مصر كدولة حديثة وليس دولة عشوائيات".

وتابع:" الفساد الذي كان للركب، أنتج الأوضاع الشاذة في الدولة، والتعديلات التي أدخلها النواب على مشروع قانون الحكومة للتصالح في مخالفات البناء، راعت البعد الاجتماعي، خلافا للنص الوارد من الحكومة."

المصدر: الشروق + الفجر