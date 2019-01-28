مسؤول عراقي لـRT: مجموعة من "داعش" أعدمت مدنيين اثنين في الأنبار

كشف عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، غربي العراق، عيد عماش، اليوم الاثنين، عن قيام عناصر من تنظيم "داعش" بإعدام مدنيين اثنين في المحافظة.

وقال لـRT إن "ثلاثة مزارعين من سكان قضاء حديثة في محافظة الأنبار كانوا متوجهين لحصد محاصيل زراعية على مسافة 30 كم غربي المحافظة، لكن عناصر من تنظيم داعش هاجموهم".

وأضاف أن "تنظيم داعش أعدم شخصين واختطف الثالث، ولم يعرف مصيره حتى الآن".

المصدر: RT