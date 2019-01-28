فريق التحقيق الدولي في قضية خاشقجي يبدأ زيارته لتركيا بلقاء تشاووش أوغلو

بدأ فريق التحقيق الدولي في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي زيارة إلى تركيا، حيث اجتمعت رئيسة الفريق أغنيس كالامارد وزملاؤها في أنقرة بوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم الاثنين مقطع فيديو يظهر لحظة استقبال تشاووش أوغلو لكالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، وأعضاء آخرين في فريق التحقيق الأممي.

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وأكد مكتب النائب العام في اسطنبول، عرفان فيدان، أنه سيجتمع أيضا بفريق المحققين خلال هذه الزيارة.

وستستغرق زيارة الفريق إلى تركيا أسبوعا بهدف تقييم "طبيعة ومدى مسؤولية دول وأفراد" عن مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي.

وأكدت كالامارد السبت أنها تقدمت إلى السعودية بطلب السماح لها بزيارة المملكة، وكذلك زيارة مسرح الجريمة - مقر قنصليتها في اسطنبول.

وسيقدم فريق التحقيق تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته المقبلة شهر يونيو، وهو سيضم توصيات فيما يتعلق بضمان "مساءلة رسمية" في القضية المدوية.

وبعد 18 يوما من نفي السلطات السعودية مسؤولية المملكة عن اختفاء الصحفي بعد دخوله مقر قنصليتها، أقرت النيابة العامة السعودية بأن خاشقجي قتل داخل المبنى على أيدي فريق أمني جاء من الرياض.

وأعلنت النيابة توقيف 21 سعوديا ضمن إطار التحقيق في القضية ووجهت اتهامات إلى 11 منهم وأحيلوا للمحاكمة، وطالب النائب العام السعودي بإعدام خمسة منهم.

لكن تركيا التي تجري تحقيقها الخاص في القضية، اتهمت السلطات السعودية أكثر من مرة بعدم التعاون بجدية معها، وبمحاولة حماية مسؤولين رفيعي المستوى متورطين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مطالبة الرياض بتسليم المشتبه فيهم بالجريمة إلى أنقرة.

وشدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في وقت سابق من الأسبوع الجاري على أن الوقت حان لفتح تحقيق دولي في قضية خاشقجي، مؤكدا أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعطى أوامره بتحويل القضية إلى مستوى دولي.

المصدر: أسوشيتد برس + رويترز