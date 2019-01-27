وزير إسرائيلي: لدينا خطة فعلية لطرد الإيرانيين من سوريا

أعلن وزير الهجرة الإسرائيلي يواف غالانت أن لدى تل أبيب خطة فعلية لطرد القوات الإيرانية من سوريا.

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وقال غالاند، وهو جنرال بارز متقاعد ووزير عن حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الورزاء بنيامين نتنياهو، أمس السبت في كلمة ألقاها أثناء فعالية في ضواحي القدس، إن تل أبيب تهدف إلى منع ظهور أي وجود إيراني في الجولان، دون تقديم مزيد من التفاصيل بخصوص هذه الخطة.

وقال الوزير إن لدى إسرائيل وروسيا "مصالح مشتركة لطرد الإيرانيين من سوريا"، مضيفا أن موسكو وطهران لم تعودا حليفتين وبرزت بينهما خلافات في الآونة الأخيرة بخصوص الطرف الذي سيقوم بإعادة إعمار سوريا.

وجاءت هذه التصريحات في وقت تتحدث فيه وسائل إعلام أمريكية عن ضغوط يمارسها نتنياهو على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لإقناعه بإبقاء قوات أمريكية في قاعدة التنف جنوب شرقي سوريا.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل