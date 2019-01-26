الجيش الإسرائيلي يتحدى نصر الله قبيل مقابلة متلفزة منتظرة له

تحدى المتحدث الناطق باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بخصوص المواضيع التي سيتطرق إليها في مقابلته المرتقبة مساء اليوم.

وتساءل أدرعي اليوم السبت، في سلسلة تغريدات مرفقة بالفيديو على حسابه في "تويتر"، بشأن ما إذا كان نصر الله سيتطرق في حواره لقناة "الميادين"، بعد أسابيع من الصمت، إلى بعض المواضيع الحساسة، بما في ذلك جمعية "أخضر بلا حدود" التي تعتبرها تل أبيب مؤسسة مزيفة هدفها "خرق قرار مجلس الأمن رقم 1701 وسلب أراضي الجنوبيين" في لبنان.

كما تساءل أدرعي بشأن ما إذا كان نصر الله سيتحدث في الحوار عن منشآت الصواريخ التي تقول إسرائيل أن حزب الله بناها قرب مطار بيروت، وعن الأنفاق الهجومية التي اتهمت تل أبيب الحزب بحفرها عبر الحدود وأعلنت تدميرها ضمن إطار عملية "درع الشمال!.

وختم أدرعي منشوره بالقول: "هل بعد كل الفشل والإرباك في سنة واحدة حان الوقت ليعطي نصر الله إجابات؟"

المصدر: RT