تعدي على أسد قصر النيل والسلطات تتدخل (صور)

ظهرت صورة منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لبائع شاي بجوار أسدي كوبري قصر النيل في مصر.

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وتسببت الصورة في استياء عدد كبير من النشطاء المصريين، مما دفع اللواء هادي خشبة، رئيس حي غرب القاهرة، بإزالة موقع البائع المتجول باعتبارها مسيئة للآثار بكوبري قصر النيل.

وأكد اللواء المصري أنه لن يتم السماح بتكرار تلك المخالفات مرة أخرى، للحفاظ على المظهر الجمالي للموقع وإنفاذ القانون على المخالفين.

ويقع كوبري قصر النيل بالقرب من ميدان التحرير بالقاهرة، ويعد أول كوبري أنشئ في مصر للعبور على النيل، ويتميز بتلك التماثيل الأربعة للأسود القابعة عند مدخلي الكوبري المصنوعة من البرونز.

المصدر: RT + الوطن