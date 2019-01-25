"حماس" تؤيد مادورو وتعتبر أحداث فنزويلا محاولة انقلاب

أعربت حركة "حماس" الفلسطينية اليوم الجمعة عن دعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، معتبرة ما شهدته بلاده في الأيام الأخيرة محاولة انقلاب.

وذكرت الحركة في بيان لها أنها تدين "المحاولة الانقلابية الفاشلة ضد الرئيس المنتخب شرعيا.. والتدخل الأمريكي السافر في الشؤون الفنزويلية".

إقرأ المزيد

وشددت "حماس" على أن هذه التطورات تأتي ضمن "سلسلة مستمرة من السياسات الأمريكية العدائية تجاه الشعوب وخياراتها، وهو ما يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين".

وأشادت الحركة بـ"الشعب الفنزويلي العصي على المؤامرات وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية صاحبة الدعم التاريخي غير المشروط للقضية الفلسطينية".

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية حادة على خلفية إعلان رئيس البرلمان، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، بدلا من مادورو، واعتراف عدد من الدول بذلك، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

في هذا السياق، نظمت في مختلف أرجاء فنزويلا مسيرات مناهضة ومؤيدة لحكومة الرئيس مادورو، رافقتها اشتباكات وأعمال عنف وشغب أسفرت عن سقوط ضحايا.

المصدر: RT