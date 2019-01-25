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رئيس مجلس النواب الأردني يوجه دعوة رسمية إلى نظيره السوري

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رئيس مجلس النواب الأردني يوجه دعوة رسمية إلى نظيره السوري
Reuters Muhammad Hamed
البرلمان الأردني
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قال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونه في تصريح خاص لقناة "RT" إنه وجه دعوة رسمية إلى نظيرة السوري،حمودة الصباغ.

وأكد الطراونه على أهمية حضور نظيره السوري، مشيرا إلى أن العلاقات الأردنية السورية بدأت تعود الى مدارها الطبيعي بعد افتتاح المعابر الحدودية وإعادة التمثيل الدبلوماسي.

وأوضح رئيس مجلس النواب الأردني أن البرلمان السوري جزء لا يتجزأ من اتحاد البرلمان العربي خاصة وأن القمة القادمة تحمل عنوان "القدس عاصمة أبدية لفلسطين" وأن الحضور السوري يؤكد على ترسيخ هذا العنوان العربي.

وأضاف الطراونه أن اتحاد البرلمان العربي لا يخضع ولن يخضع لأي تعليمات من جامعة الدول العربية أو من غيرها وأنه جاء ليمثل الشعوب العربية وقد آن الآوان للتقريب ما بين الشعوب.

وأضاف أنه من المهم أن "نحسن مناخ العلاقات والمزاج العربي وأن أهدافنا ومطالبنا واحدة والحضور السوري سيكون بمثابة العامل الجديد لإذابة الجليد وكسر الجمود بين العلاقات السابقة مع الدول العربية من خلال ممثليها في البرلمان.

المصدر: RT

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