بندر بن سلطان يكشف كيف التقى "صدفة" مع قاسم سليماني!

أكد الأمير بندر بن سلطان، رئيس الاستخبارات ومجلس الأمن الوطني السعودي سابقا، معرفته الشخصية لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأوضح الأمير بندر، وهو أيضا سفير الرياض السابق لدى الولايات المتحدة، في حوار مطول مع صحيفة "إندبندنت" البريطانية نشرت النسخة العربية للصحيفة أهم نقاطه أمس الخميس، أوضح أنه تعرف "صدفة" على سليماني أثناء زيارته إلى طهران للقاء رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الاستخبارات السعودية السابق قوله: "صدفة أدت لمعرفتنا لوجه سليماني بعد أن كنا نسمع عنه ولا نراه".

وزار الأمير بندر طهران للاجتماع بلاريجاني أوائل عام 2017.

المصدر: إندبندنت عربية