أمير قطر يبدأ جولة آسيوية يوم 27 يناير

يبدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم 27 يناير الجاري، بجولة آسيوية، من المقرر أن تشمل كوريا الجنوبية واليابان والصين.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) بأن الأمير سيبحث مع قادة هذه الدول وكبار المسؤولين فيها "آفاق تعزيز علاقات التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية في المجالات المختلفة بما يخدم مصالح قطر وهذه الدول وشعوبها الصديقة".

ومن المقرر أيضا أن يجري خلال زيارات الأمير للدول الآسيوية الثلاث "تبادل الآراء ووجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأضافت الوكالة الرسمية أنه سيتم خلال جولة الأمير التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل .

ويشار إلى أن كوريا الجنوبية واليابان والصين أبرز الشركاء التجاريين لقطر، حيث أصبحت الصين ثالث أكبر الشركاء التجاريين للدوحة بعد أن وصل التبادل التجاري بين الدولتين إلى 11 مليار دولار في عام 2017. وتعتبر اليابان وكوريا الجنوبية الوجهتين الرئيسيتين للصادرات القطرية، حسب وسائل الإعلام القطرية.

وتشير تقارير إعلامية قطرية إلى اتساع جغرافيا العلاقات التجارية لقطر بعد أن أعلنت السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطع علاقاتها مع الدوحة في يونيو 2017.

المصدر: وكالة قنا