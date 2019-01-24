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تبادل لإطلاق النار عبر الحدود الإسرائيلية السورية

أخبار العالم العربي

تبادل لإطلاق النار عبر الحدود الإسرائيلية السورية
Reuters Baz Ratner
دبابة إسرائيلية في الجولان المحتلة
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أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته المنتشرة قرب السياج الحدودي مع سوريا تعرضت الليلة الماضية لإطلاق نار من الأراضي السورية.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الخميس، أن قوات الجيش العاملة داخل جيب معزول قرب السياج الحدودي مع سوريا رصدت خلال ساعات الليلة الماضية إطلاق رصاص باتجاههم.

وتابع المتحدث أن القوات الإسرائيلية ردت بإطلاق النار على مصدر الرصاص، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين جراء الحادث.

المصدر: RT

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