أرملة القذافي وأولادها يحصلون على أوراقهم الثبوتية

أعلن رئيس مصلحة الأحوال المدنية الليبية محمد بالتمر عن إصدار المصلحة أرقاما وطنية لصفية فركاش أرملة زعيم البلاد الراحل معمر القذافي، وأبنائهما.

وأكد المسؤول الليبي أن "رئاسة المصلحة تجدد ابتعادها عن أي تجاذبات سياسية في ليبيا وأن أولويتها هي خدمة المواطن الليبي داخل البلاد وخارجها".

وفي أبريل العام الماضي نفت مصلحة الأحوال المدنية ما قالت إنها "مزاعم تداولتها بعض وسائل الإعلام برفض منح أسرة العقيد معمر القذافي الأرقام الوطنية الخاصة بأفرادها".

وقالت المصلحة في بيان وقتها إنها "ملتزمة بتنفيذ الإجراءات الخاصة بصرف الأرقام الوطنية لأفراد أسرة القذافي".

المصدر: RT