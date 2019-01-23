الأردن يؤكد دعمه للمبعوث الأممي إلى سوريا

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال لقائه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، على هامش قمة دافوس، دعم الأردن له في جهوده التوصل لحل سياسي للأزمة وفق القرار 2254.

ووفقا لمراسلتنا في الأردن، فقد أشار الصفدي خلال اللقاء إلى أهمية بذل جهود حقيقية مكثفة لإنهاء الأزمة ووقف معاناة الشعب السوري.

كما أكد وزير الخارجية الأردني، ضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاء اللاجئين السورين وإزاء الأردن، "الذي يقدم كل ما يستطيع للأشقاء السوريين رغم ظروفه الاقتصادية الصعبة"، موضحا أن المملكة تجاوزت طاقتها الاستيعابية للاجئين وتحتاج جهود توفير الخدمات الطبية والتعليمية وغيرها من الخدمات للاجئين، دعما دوليا أكبر.

إقرأ المزيد

وقد شارك الصفدي في جلسة خاصة حول الأوضاع في المنطقة، بين خلالها الجهود الدبلوماسية والسياسية المستمرة لحل الأزمات الإقليمية والتقدم نحو إيجاد البيئات التي تتيح الإنجاز الاقتصادي وتلبية حقوق المجتمعات العربية في مستقبل يوفر الفرص والأمن والعيش الآمن.

المصدر: RT