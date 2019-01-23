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الشرطة المصرية تحل لغز جريمة بشعة داخل منزل في الصعيد

أخبار العالم العربي

الشرطة المصرية تحل لغز جريمة بشعة داخل منزل في الصعيد
Reuters Amr Abdallah Dalsh
الأمن المصري
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تمكنت أجهزة البحث الجنائي المصري بمديرية أمن أسيوط وقطاع الأمن العام في تحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل طفلة، وإخفاء جثتها تحت أريكة داخل منزلهم.

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وجاءت البداية بتلقي بلاغ يفيد بغياب طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، حيث تم العثور على جثتها أسفل أريكة بمنزل خال والدها، وبها جروح بالرأس .

وكشفت الأجهزة الأمنية المصرية غموض الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها، حيث توصلت جهودها إلى أن وراء ارتكاب الجريمة وجود خلافات أسرية مع والدة الطفلة القتيلة.

وتم ارتكاب الواقعة بدافع الانتقام والتخلص من الطفلة نكاية بوالدتها، وكانت القاتلة قد اعتدت عليها بسكين فأودت بحياتها واستولت على قرطها الذهبي ثم استعانت بشريكتها في الانتقام لإخفاء جثتها أسفل الأريكة تمهيدا لنقلها والتخلص منها.

المصدر: RT

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